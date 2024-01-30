Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина даже не рассматривает вариант с прекращением западного финансирования.

Об этом пишет Politico.

"В настоящее время мы даже не рассматриваем вариант отказа от этой помощи. Для нас это критично, потому что от этого зависит своевременность и полнота невоенных расходов", - заявил депутат.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина рассчитывает только на "план А" с выделением средств, а "плана Б" у нее нет.

По данным СМИ, Евросоюз пообещал Украине, что в любом случае предоставит финансирование не позднее марта.

Голосование по выделению 50 млрд евро состоится уже 1 февраля. В прошлый раз его заблокировала Венгрия.

По данным Politico, если Венгрия на саммите 1 февраля снова заблокирует выделение Украине 50 миллиардов евро, члены блока готовы впервые в истории применить статью 7 Соглашения о ЕС и лишить Будапешт права участвовать в принятии совместных решений.

Накануне Венгрия выдвинула Евросоюзу условия для одобрения пакета помощи Украине на 50 миллиардов евро, при выполнении которого она готова поддержать это решение.