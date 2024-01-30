Украина даже не рассматривает вариант с прекращением западного финансирования - Гетманцев
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина даже не рассматривает вариант с прекращением западного финансирования.
Об этом пишет Politico.
"В настоящее время мы даже не рассматриваем вариант отказа от этой помощи. Для нас это критично, потому что от этого зависит своевременность и полнота невоенных расходов", - заявил депутат.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина рассчитывает только на "план А" с выделением средств, а "плана Б" у нее нет.
По данным СМИ, Евросоюз пообещал Украине, что в любом случае предоставит финансирование не позднее марта.
Голосование по выделению 50 млрд евро состоится уже 1 февраля. В прошлый раз его заблокировала Венгрия.
По данным Politico, если Венгрия на саммите 1 февраля снова заблокирует выделение Украине 50 миллиардов евро, члены блока готовы впервые в истории применить статью 7 Соглашения о ЕС и лишить Будапешт права участвовать в принятии совместных решений.
Накануне Венгрия выдвинула Евросоюзу условия для одобрения пакета помощи Украине на 50 миллиардов евро, при выполнении которого она готова поддержать это решение.