Во время ночной атаки 24 февраля ВСУ уничтожили две ракеты Х-59 и 12 беспилотников типа "Шахед". Всего РФ запустила две ракеты "Искандер-М", три ракеты Х-59 и 12 БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей" - сообщили в ВСУ.

В свою очередь Силы обороны Юга заявили про сложное маневрирование БПЛА во время ночной атаки, которые двигались над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны, в центральные регионы.

Подразделениями противовоздушной обороны в нашей операционной зоне было сбито 12 дронов-камикадзе: 2 над Николаевщиной, по 5 над Кировоградщиной и Одесщиной.

"Один из сбитых дронов, упав в жилой квартал Одессы, вызвал разрушение и возгорание в типичном одесском дворике. И хотя пожар оперативно ликвидирован, одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами", - рассказали военные.

При этом "судьба самолета выясняется".

Напомним, вчера вечером в Одессе после прилета в жилой дом погиб человек, есть пострадавшие. Под завалами могут быть люди.