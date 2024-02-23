В Одессе один из сбитых во время ночной атаки над морем дронов упал на здание предприятия, чем вызвал разрушения и пожар. Погибли три человека.

Об этом сообщают Силы обороны юга в своем телеграм-канале.

Из разрушенного здания удалось спасти женщину, она не пострадала.

В то же время во время ликвидации пожара сначала спасатели обнаружили одного погибшего, а позже под завалами нашли тела еще двух людей. Спасательная операция завершена.

Напомним, сегодня ночью в Днепре российский дрон попал по многоэтажке. В результате были разрушены верхние этажи. Несколько квартир полностью уничтожены. Известно о пострадавших.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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