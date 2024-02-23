В Одессе после прилета в жилой дом погиб человек, есть пострадавшие. Под завалами могут быть люди
Вечером 23 февраля в результате обстрела произошло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе. Погиб человек, есть пострадавшие. Под завалами могут быть люди.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.
По его словам, из-под завалов дома достали тело погибшего человека. Еще одну женщину удалось спасти. Ее везут в больницу в тяжелом состоянии.
"Она пробыла под завалами около двух часов", – добавил Кипер.
Также в тяжелом состоянии госпитализированы еще двое пострадавших.
Продолжаются поисковые работы и тушение пожара, под завалами могут находиться люди.
Ранее мы писали, что в Одессе после атаки дрона возник пожар на предприятии. Погибли три человека.
А в Днепре во время поисково-спасательных работ между 8 и 9 этажами пострадавшей от падения "Шахеда" многоэтажки спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом число погибших в результате ночного прилета возросло до двух человек.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.