В Днепре во время поисково-спасательных работ между 8 и 9 этажами пострадавшей от падения "Шахеда" многоэтажки спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом число погибших в результате ночного прилета возросло до двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

Сотрудники ГСЧС продолжают разбор завалов.

Напомним, ночью силы ПВО сбили 23 "Шахеда", выпущенных россиянами.

Ранее мы писали, что в Одессе один из сбитых во время ночной атаки над морем дронов упал на здание предприятия, чем вызвал разрушения и пожар. Погибли три человека.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Харьковско-Луганском направлении армия РФ проводит "многостороннюю наступательную операцию", пишет Институт изучения войны. По его оценке, целью наступления является захват восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

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