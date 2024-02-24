Жена украинского дипломата пыталась провезти в Венгрию партию контрабандных сигарет.

Об этом сообщили налоговая и таможенная службы Венгрии на своих страницах в Фейсбуке.

Груз выявили в микроавтобусе "с фальшивой дипломатической меткой".

"Водитель автомобиля хотел скрыть серьёзное нарушение за дипломатической неприкосновенностью своего пассажира", - говорится в заявлении ведомства.

Пассажиром оказалась "женщина, которая идентифицировала себя дипломатическим паспортом, муж которой дипломат". При пересечении границы она заявила, что они не перевозят ничего, что нужно декларировать.

"Дверь грузового отделения микроавтобуса была оклеена бумажной биркой с украинской печатью, указывающей дипломатический иммунитет, который оказался неофициальным", - сообщает венгерская таможня.

Пока таможенники осматривали багажник, "водитель и его пассажир не оказывали содействия, заперлись в салоне и начали звонить". Венгры обнаружили в машине 141 500 коробок украинских сигарет.

Водитель микроавтобуса задержан и может получить до восьми лет тюрьмы.

"Женщине с украинским гражданством разрешили свободно покинуть место происшествия из-за её дипломатической неприкосновенности", - говорится в сообщении.

Украинское Министерство иностранных дел и посольство Украины в Венгрии этой истории пока не комментировали.

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