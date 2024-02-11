Пограничники на Волыни приземлили дрон с 22 килограммами гашиша.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Судя по всему, он летел из Украины. Трое предполагаемых контрабандистов уже задержаны. У них найдены и другие беспилотники. Контрабанду через границу уже начали переправлять на дронах.

"На окраине одного из приграничных населенных пунктов Волыни пограничники с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами, которые содержали 22,5 кг гашиша. У трех лиц, причастных к противоправной деятельности, проведены санкционированные обыски: обнаружены беспилотники и другие вещественные доказательства. Правоохранители изъяли беспилотник и наркотическое средство, а также три автомобиля, которые контрабандисты использовали для совершения незаконной сделки" - говорится в сообщении.

Мужчинам сообщено о подозрении, а суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Житомирской области полицейские сожгли сотни кило разных наркотиков. В частности, сказано, что было уничтожено почти 260 кг конопли, из которых 245 кг было изъято у жителя Бердичевского района.

А в Ровенской области судили мужчину, который передал в СИЗО пропитанные опием носки.