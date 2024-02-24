Появилась информация о задержании главы Нацполиции Волынской области Юрия Крошко.

Сообщения об этом публикуют украинские телеграм-каналы.

Как утверждается, ГБР подозревает его в обеспечении прикрытия нелегальной торговли машинами для военных, которые завозились в Украину через благотворительный фонд.

Пишут, что по незаконной схеме были перепроданы 52 автомобиля. Официально эта информация не подтверждена.

Юрий Крошко. Фото: Нацполиция

Ранее полиция накрыла схему воровства 45 миллионов гривен под видом сбора денег на дроны для ВСУ.

Жертвы мошенников собирали средства на беспилотники разных модификаций и их комплектующие для отправки знакомым военным в зону боевых действий. Деньги (всего 45 миллионов гривен) за БПЛА 92 потерпевших перечислили мошенникам.

Мы также сообщали, что в суд передали дело бывшего закарпатского военкома, который заставлял солдат строить ему особняк.

Пятеро военных занимались строительством полгода. Ещё один занимался "предпринимательской деятельностью" (чем именно, не уточняется). При этом все участники схемы получали зарплату военных - на полмиллиона гривен за время до обнаружения.