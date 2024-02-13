Советница Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что имущество художницы Сони Морозюк будет арестовано. Это две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок, купленные после российского вторжения.

Об этом Сапьян сообщила в эфире телемарафона.

"Следствие имеет все необходимые решения по аресту имущества семьи львовского бизнесмена. То есть мы с вами говорим о муже, жене, сыне, теще и также о девушке-художнице, с которой был обручен сын", - рассказала Сапьян.

Морозюк была невестой Романа Гринкевича, которого вместе с отцом подозревают в коррупции на оборонных заказах. После открытия уголовного дела она заявила, что разрывает помолвку с женихом.

Документы по делу уже переданы в Минюст, который вскоре наложит арест на недвижимость.

Ранее Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что невеста Гринкевича Морозюк проходит по его делу о коррупции как владелица активов фигурантов уголовного дела.

Напомним, что после скандала с коррупционными схемами Гринкевичей в Киеве начали закрашивать муралы Морозюк.

Сама же Морозюк после того, как семья Гринкевичей оказалась в эпицентре коррупционного скандала с закупками для нужд армии, заявила, что не будет выходить замуж за Романа.