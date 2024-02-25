Польские фермеры возобновили блокаду на пункте пропуска "Устилуг - Зосин". В очереди находится около 2400 грузовиков.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"По всем этим направлениям совокупно по состоянию на утро сегодня – это где-то 2400 грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". Действительно, вчера в направлении пункта пропуска "Устилуг" символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств. В общем, мы видели определенное оживление, но в целом на ситуацию это не вливает", – рассказал Демченко.

При этом протестующие не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска.

Вчера на польской станции Дорогуск снова повредили вагоны с украинской аграрной продукцией. Это уже третий случай повреждения украинских грузовых составов на территории Польши.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль после несостоявшейся встречи с властями Польши опубликовал план деблокирования границы, который Украина предлагает полякам.