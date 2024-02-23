Украинские фермеры привезли на границу с Польшей уничтоженную войной сельхозтехнику, чтобы показать полякам, в каких условиях они работают.

Об этом сообщает Министерство агрополитики Украины на своей странице в Фейсбуке. Видео с пунктов пропуска на границе публикуют телеграм-каналы.

Фермеры привезли трактора, комбайны и грузовые автомобили, что попали под обстрел в ходе боев или подрывались на минах, в частности, на полях освобождённой части Херсонской области.

В Минагрополитики Украины сообщили, что техника будет находиться на границе до конца марта.

Ранее появилось видео, как украинские фермеры свозят повреждённую обстрелами сельхозтехнику к границе с Польшей. СМИ предположили, что технику свозят для того, чтобы продемонстрировать блокирующим границу полякам, какой ценой украинские фермеры добывают зерно.

Мы также сообщали, что украинские перевозчики начали встречный протест на КПП "Рава-Русская - Гребенне" и "Шегени - Медыка". Они намерены блокировать польские грузовики, которые возвращаются в Польшу, чтобы те стояли в общей очереди с украинскими фурами. На въезд в Украину блокировать польские грузовики не будут.