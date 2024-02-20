Украинские перевозчики уже начали свой протест на КПП Рава-Руська - Гребенне и Шегени - Медика.

Краковец - Корчева они также собирались блокировать.

Украинские перевозчики анонсировали свой протест до 15 марта или полной разблокировки украинской границы поляками.

Они намерены блокировать польские грузовики, которые возвращаются в Польшу, чтобы те стояли в общей очереди с украинскими фурами. На въезд в Украину блокировать польские грузовики не будут.

Напомним, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Организаторы протестов сообщили, что будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

А сегодня утром начался митинг польских фермеров, которые выступают против импорта продукции из Украины.

Также вчера украинский волонтёр Назар Смык сообщил, что фуры с военной помощью Украине уже три дня стоят на польской границе из-за блокады, организованной польскими фермерами.

Кроме того, мы публиковали кадры, на которых польские фермеры стали блокировать идущие из Украины товарные поезда.