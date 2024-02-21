Спикер МИД Польши Павел Вроньский заявил о возможном внедрении российских агентов в ряды протестующих польских фермеров.

Об этом он сообщил в комментарии RMF FM.

"Говорить сейчас антиукраинские тирады, восхвалять Путина и призывать его добить украинцев, звучит как попытка захватить фермерское движение крайними, безответственными элементами или пропутинскими агентами", - заявил Вроньский.

И добавил, что для него не имеет значения, выдвигают ли "пророссийские требования" агенты или "полезные идиоты".

По его словам, инциденты, подобные вывешиванию обращения к Путину на фуру, "вредят Польше и репутации польского народа, который первым принял украинцев и открыл им свои дома", и выгодны Путину.

Вронский призвал организаторов забастовок посмотреть, кто привносит "пророссийский нарратив" в протесты, и дистанцироваться от таких людей.

Напомним, что поляка, который вывесил тот плакат, уже задержала полиция.

А сегодня украинские паблики обратили внимание на еще одного участника протестов, который называет себя "историком" и поддерживает армию РФ в своих соцсетях, за что уже был внесен на "Миротворец".