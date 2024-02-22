Со стороны Украины на границу с Польшей свозят сельскохозяйственную технику украинских фермеров, уничтоженную во время обстрелов и боевых действий.

Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

СМИ предполагают, что технику свозят для того, чтобы продемонстрировать блокирующим границу полякам, какой ценой украинские фермеры добывают зерно.

Напомним, 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду украинской границы. Из-за блокады начали расти цены на перевозки. Если две недели назад за доставку из Гданьска в Киев платили 1500-2000 тысячи евро, то сейчас цены достигают более 4000 тысяч евро и продолжают расти.

А около пункта пропуска "Медика-Шегини" польские фермеры высыпали украинское зерно из грузового вагона на железную дорогу. Один из организаторов протеста заявил, что "люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские".

Ранее президент Польши Анджей Дуда не стал осуждать блокирование украинской границы фермерами своей страны. По его словам, фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынок стран Европейского Союза и "борются за свои средства к существованию".

Мы анализировали в отдельном материале, почему в Польше начался "антиукраинский" бунт фермеров.