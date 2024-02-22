Из-за перекрытия трасс фермерами в Польше украинцы опаздывают на поезда, которые следуют в Украину.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

В компании отметили, что "те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд "Укрзализныци" из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс".

Железнодорожники не гарантируют наличие свободных мест, однако обещают сделать все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику.

Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.

Как мы сообщали, польские фермеры начали блокировать не только подъезды к КПП на украинской границе, но и автобаны. На некоторых пунктах пропуска грузовики стоят уже по 230 часов.

Ранее стало известно, что в конце марта Польша готовится к встрече с украинской стороной по поводу блокады границы.

Мы в отдельном материале разбирались, из-за чего возникла напряженная ситуация на граница между странами и что за эти стоит.