Польские власти заявили, что встретиться с правительством Украины 28 марта по поводу блокады границы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Polskieradio24.

Премьер-министр сообщил, что Польша полностью обеспечивает транспортировку оружия и выразил важность защиты интересов польских фермеров и сельхозпроизводителей. Он также подчеркнул, что Польша всегда стояла на стороне Украины, поддерживая ее со дня начала войны и даже ранее, используя все доступные средства.

Он призвал разделить оба вопроса во внутреннем и международном обсуждении: безоговорочную поддержку Украины и защиту польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.

"Мы будем искать защитные решения для польских фермеров, как внутренними методами, так и путем использования национальных фондов, а также путем дальнейших переговоров с Украиной и европейскими институтами, чтобы негативные последствия либерализации торговли с Украиной были менее серьезными и устранили их как можно больше. Здесь на меня могут рассчитывать польские фермеры", – заверил премьер.

Он добавил, что правительство хочет установить линию компромисса и договоренности с протестующими фермерами, которая бы их устраивала и позволяла прекратить протесты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министр Польши Дональда Туска встретиться на границе.

После этого у президента Польши Анджея Дуды ответили, что встречаться на границе - не самая безопасная идея.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда не стал осуждать блокирование украинской границы фермерами своей страны. По его словам, фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынок стран Европейского Союза и "борются за свои средства к существованию".