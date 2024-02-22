У президента Польши Анджея Дуды ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что встречаться на границе - не самая безопасная идея.

Госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера поддержал идею украинского президента провести встречу по поводу польской блокады, но предложил встретиться не на границе, а в Варшаве, Жешуве или Люблине.

"Президент выступает за то, чтобы вести этот диалог. Только так можно решить эту большую проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная... Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация катастрофическая с обеих сторон, смотря с этой точки зрения, потому что решительность обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", - сказал Дера в эфире TVN24.

Он отметил, что нужна встреча польского правительства во главе с Дональдом Туском с правительством Украины и представителями Евросоюза.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда не стал осуждать блокирование украинской границы фермерами своей страны. По его словам, фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынок стран Европейского Союза и "борются за свои средства к существованию".

Между тем накануне Зеленский провел совещание по блокировке на польской границе. По его словам, "следующие шаги будут уже скоро".