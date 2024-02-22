Польша готова разблокировать провоз военных и гуманитарных грузов в Украину, но не зерна
В Польше готовы разблокировать пропуск военных и гуманитарных грузов в Украину, но не зерна. Для этого пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в ближайшие часы будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры.
Как передает TVN24, об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.
По словам Туска, упомянутые меры должны обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать к украинской стороне без каких-либо задержек".
"Это также будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной", - отметил Туск.
Он призвал отделить вопрос "прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной".
Между тем на КПП "Чоп - Захонь" между Украиной и Венгрией образовалась огромная очередь из грузовиков, которые едут в Украину и объезжают Польшу. Пробка растянулась на 21 километр и продолжает увеличиваться.
Об этом сообщают украинские перевозчики.
А в Словакии проходят протесты фермеров против украинской сельхозпродукции.
Напомним, вчера Владимир Зеленский записал видеообращение к полякам из-за блокады границы, в котором пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьера Туска встретиться на границе до 24 февраля, чтобы решить спорные вопросы.
Сегодня польские власти заявили, что готовы встретиться с представителями Украины 28 марта по поводу блокады границы.