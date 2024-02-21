Польша может еще сильнее ограничить сельскохозяйственный экспорт из Украины.

Об этом заявил замминистра сельского хозяйства страны Михал Колодзейчак.

"Завтра в 8 утра состоятся дальнейшие переговоры с украинским министром Сольским. Его возглавляет наш министр Секерский. Посмотрим, как поведут себя украинцы, какую политику будут проводить в отношении экспорта в Польшу, захотят ли они договориться", - заявил Колодзейчак.

Он заявил, что "мяч на стороне Украины". Если переговоры провалятся, польское правительство введет дополнительные ограничения.

Во вторник министр развития и технологий Кшиштоф Гетман заявил в эфире, что "решения может не быть и придется ввести эмбарго на все сельскохозяйственные товары из Украины ".

Ранее президент Польши не стал осуждать блокирование украинской границы фермерами своей страны.

Также один из польских фермеров, блокирующих грузоперевозки на границе, призвал президента РФ помочь "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". При этом у него был закреплен флаг СССР, позже полиция его задержит.

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