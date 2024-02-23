Премьер-министр Денис Шмыгаль после несостоявшейся встречи с властями Польши опубликовал план деблокирования границы, который Украина предлагает полякам.

Соответствующий пост появился в телеграм-канале премьера Украины.

Краткое изложение плана:

Украина соглашается на ограничения на мясо птицы, яйца и сахар, которые предложила Еврокомиссия: если экспорт будет выше уровня 2022-23 годов, включаются ограничения. Украина готова продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса, чтобы без разрешения Польши они не попадали на польский рынок. Украина направляет обращение в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт, чтобы снять манипуляции по качеству своей аграрной продукции. Украина предлагает польскому правительству принять совместное обращение в Еврокомиссию с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС. Украина обращается в Еврокомиссию с двумя предложениями:

рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг аграрного импорта третьих стран в ЕС, как это происходит сейчас с Украиной;

запустить совместный контроль на границе Украины и стран ЕС.

Также Киев предлагает включить топливо в перечень стратегических товаров, которые пропускаются в Украину через польскую границу без промедлений.

Кроме того, предлагается создать трехсторонний штаб (Украина, Польша, ЕС), который найдет решение о беспрепятственном пропуске других групп товаров. Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта - даты, когда должно состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры по пунктам пропуска.

Напомним, ранее в Польше заявили, что могут усилить ограничение сельскохозяйственного экспорта из Украины.

Мы анализировали в отдельном материале, почему в Польше начался "антиукраинский" бунт фермеров.