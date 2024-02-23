Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на границу для встречи с польскими властями, но те не приехали.

Об этом премьер сообщил в своем телеграм-канале.

"Месяц назад в Киеве премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом. Месяц назад мы соглашались с тем, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только сейчас мы видим откровенные провокации", – заявил Шмыгаль.

"Президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь... Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", – добавил он.

Премьер сообщил, что вместе с ним на границу прибыли вице-премьеры Ольга Стефанишина и Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр АПК Николай Сольский, замминистра иностранных дел Евгений Перебийнис, замминистра экономики Тарас Качка, замминистра инфраструктуры Сергей Деркач, глава Госпогранслужбы, генерал Сергей Дейнеко, руководитель таможни Сергей Звягинцев.

Напомним, поляки не давали добро на эту встречу. В канцелярии президента Польши ответили на предложение Владимира Зеленского, что встречаться на границе – не самая безопасная идея.

В то же время польские власти заявили, что готовы встретиться с правительством Украины 28 марта по поводу блокады границы.