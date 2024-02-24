На польской станции Дорогуск сегодня снова повредили вагоны с украинской аграрной продукцией.

Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Заявляется, что это уже третий случай повреждения украинских грузовых составов на территории Польши.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что эти инциденты похожи на "диверсию" и призвал правоохранителей Польши заняться их расследованием.

Ранее стало известно, что вагоны с зерном, которые недавно вскрыли польские фермеры, следовали в Германию.

"Укрзализныця" отметила, что Украина не поставляет зерно в Польшу в соответствии с решением от апреля 2023 года, а только транзитом в другие страны Евросоюза.

Также мы публиковали видео, где польские фермеры высыпали украинское зерно из грузового вагона и заблокировали железную дорогу.

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские", - заявил соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

Александр Кубраков назвал действия поляков "очередной политической провокацией", которая направлена "на раскол между нашими народами".