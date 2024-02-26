В Украине могут запустить тотальную слежку за гражданами. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11031, которым депутаты хотят узаконить массовый "видеомониторинг".

Камеры на улицах и автодорогах в Украине есть и сейчас, но, как указано в пояснительной записке к документу, они "фрагментарные и не системные". Принятие же нового закона запустит создание настоящей системы "Всевидящее око".

С одной стороны, это должно пойти на пользу общественной безопасности.

"В теории, может даже упроститься раскрытие преступлений", - говорит глава общественного объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Но есть и другая сторона медали. Во-первых, остается много вопросов к техническим моментам относительно возможности утечки данных. Ведь с началом войны в Украине отключали даже существующие камеры, так как обнаружилось, что "мониторить" их могли не только украинские правоохранители, но и россияне. Не факт, что ситуация не повторится, только теперь в уже гораздо больших масштабах.

Во-вторых, непонятно, как силовики будут использовать полученную информацию.

"Существует угроза нарушения прав граждан, нет гарантий, что не произойдет масштабной утечки личных данных", - добавил Кравец.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", предположили, что тотальное видеонаблюдение власти могут использовать для "более эффективной" мобилизации. Ведь вычислять уклонистов с помощью многочисленных камер и системы распознавания лиц станет гораздо проще.

Разбирались, что означает запуск в Украине тотального видеонаблюдения и как это повлияет на жизнь граждан.

Где будут камеры и за кем станут следить

Законопроект №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности" подала в Раду группа депутатов от "Слуги народа".

Как указано в пояснительной записке к документу, существующий уровень обеспечения безопасности в Украине "не полностью отвечает стандартам развитых стран". При этом, как считают авторы проекта, полезным было бы внедрить заграничный опыт "масштабного использования технических средств, в том числе с функциями фото-, аудио- и видеозаписи, которые обеспечивают возможность фиксации и раннего обнаружения правонарушений, распознания объектов - людей, транспортных средств и пр.".

Камеры в украинских городах и на трассах уже и так есть. Но, как считают нардепы, их расположение носит "фрагментарный характер".

Поэтому нужно создать комплексную систему мониторинга. Это может способствовать профилактике уголовных и других правонарушений, обеспечению безопасности, в том числе объектов критической инфраструктуры.

В проекте прописано, как такая система будет создаваться.

Где и за кем хотят следить

В статье 4 нового проекта указано, что объектами видеомониторинга станут:

Физические лица, в частности, те, "видеомониторинг которых осуществляется в интересах национальной и общественной безопасности, экономического благосостояния и прав человека". Что конкретно имеется в виду, в проекте не уточняется. В целом под это определение можно подвести практически кого угодно. Поэтому под надзором у силовиков может оказаться буквально каждый.

Транспортные средства (в том числе тех граждан, которые станут объектами видеомониторинга).

Общественные места.

Объекты критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки.

Памятники культурного и исторического наследия.

Улицы, дороги, переулки, пешеходные и велосипедные дорожки.

Автомобильные стоянки, парковочные площадки.

Другие территории общего пользования.

Объекты городской инфраструктуры.

Средства организации дорожного движения.

Здания, в которых размещены органы государственной власти или местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации государственной и коммунальной собственности.

Территория и здания учреждений образования, здравоохранения.

Объекты повышенной безопасности.

Вещи и предметы.

Как видно, список довольно обширный. Все, что касается городского пространства, покрывается камерами практически полностью, за исключением частных помещений (но у многих компаний есть собственные системы видеонаблюдений, доступ к которым могут получать правоохранители, об этом отдельно сказано в проекте).

В проекте прописано, что зоны видеонаблюдения должны маркироваться специальными знаками.

"На многих локациях, которые указаны в проекте, уже и так есть камеры. Но новый закон в случае принятия их полностью легализирует", — говорит Кравец.

Вся сеть камер (включая те, что есть у частных предприятий) будет объединена в единую систему видеомониторинга. Ее собственником и распорядителем станет МВД: министерство должно будет выбрать госпредприятие - администратора системы.

Силы безопасности и обороны и органы местного самоуправления смогут использовать ее или создавать дополнительно еще и свои системы.

Подробности работы систем видеомониторинга должен отдельно разработать Кабмин.

Отдельной статьей депутаты прописали, как станут идентифицировать "объекты видеонаблюдения". Например, граждан будут вычислять по биометрическим данным, и к ним станет подтягиваться личная информация: имя, фамилия, прописка, идентификационный номер налогоплательщика и т.д. Распознавать транспорт камеры будут так же, как и сейчас: марку, модель, цвет, номерные знаки, данные о владельце и прочее.

Единая система видеонаблюдения будет синхронизирована с демографическим реестром, реестрами транспортных средств, физлиц-налогоплательщиков, Единой информационно-аналитической системой управления миграционными процессами, национальной системой биометрической верификации и т.д., так что проблем с доступом к информации не возникнет.

Закон (в случае его принятия) вступит в силу с момента его официальной публикации. После чего Кабмин в течение трех месяцев должен подготовить к нему регуляторные акты.

Ловушка с камерами

Особых технических подробностей о новой системе видеонаблюдения в законопроекте нет. Их должен отдельно прописать Кабмин. Указано лишь, что система будет включать "программно-аппаратные комплексы, программно-технические и технические средства электронной коммуникации, технологии, комплексные организационно-технические решения".

Между тем в Украине в конце прошлого года уже вспыхнул скандал по поводу "технологий видеонаблюдения". Ссылаясь на свои источники и "активистов-специалистов", авторы программы "Схемы" заявили, что камеры под брендом TRASSIR и одноименный вшитый в них софт (а они были установлены не только на частных предприятиях, но и в госсекторе, в том числе на объектах критической инфраструктуры) могут отправлять информацию на российские серверы.

Расследователи заявили, что такие камеры могут быть установлены буквально где угодно, причем их ввозили в Украину тысячами. Само оборудование произведено в Китае, но программное обеспечение российское.

"Мы видим, что от этой камеры идут запросы на поддомен сайта производителей этих камер TRASSIR, это доменное имя отвечает IP-адресу, который определяется как российский с геолокацией в Москве", - цитируют "Схемы" специалиста по веб-безопасности "Лаборатории цифровой безопасности" Наталию Онищенко.

Также журналисты установили компании, которые курируют эти серверы: "Диджитал Нетворк" (одним из ее клиентов является "Яндекс") и "ВК" (сотрудничает с сетью "Одноклассники" и электронной почтой mail.ru).

Камеры TRASSIR были установлены на Чернобыльской АЭС, и есть версия, что это могло помочь зайти на нее российским военным в начале войны. Также камеры TRASSIR были закуплены для проекта "Безопасный город" в Полтаве. И, как утверждают "Схемы", они функционируют до сих пор.

Еще в 2022 году Госкомсвязи заблокировал целый список российских IP-адресов. Но нет гарантий, что эти блокировки не обходят.

В целом, большинство систем видеонаблюдения, которые есть на рынке, китайские. В США запретили импорт продукции ведущих китайских производителей Hikvision и Dahua, посчитав, что они "угрожают национальной безопасности". В Украине эти компании включены в список международных спонсоров войны, но китайские системы видеонаблюдения не запрещены.

"Какие еще могут быть сюрпризы с такими, да и другими камерами - остается только гадать. В целом для государственной безопасности весьма рискованно давать добро на запуск тотального видеомониторинга, не имея собственных производителей оборудования и программного обеспечения. Также в проекте не указано, где будут размещены серверы единой системы видеонаблюдения. Для воюющей страны любые упущения в этом вопросе могут очень дорого стоить", — говорит Кравец.

Зайдешь в магазин, а на выходе уже сотрудники ТЦК

Но рядовых украинцев больше интересует, как тотальная "слежка" отразится на их жизни.

Как говорит Кравец, тут есть риски. Прежде всего утечки информации и нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных.

В новом законопроекте теме защиты персональных данных посвящена отдельная статья. Но она очень короткая. Указано лишь, что защита персональных данных в единой системе видеомониторинга должна соответствовать Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных и ряду международных регламентов.

Проверять информацию о нарушении прав граждан будет уполномоченный Рады по правам человека, а осуществлять надзор - Госкомнадзор и СБУ.

Но вот насчет ответственности виновных (скажем, в утечке информации) в проекте сказано лишь, что она будет проводиться "в соответствии с законодательством", то есть не указано ни конкретных мер, ни штрафов, ни сроков.

Экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук, который сейчас живет в Лондоне, одном из наиболее нашпигованных камерами городов в мире, говорит, что как обыватель только приветствует тотальный видеомониторинг.

"Это позволяет выявлять нарушителей общественного порядка, выписывать штрафы, расследовать преступления и даже обеспечивать алиби людям. Но речь идет об использовании системы видеонаблюдений в правовом государстве, где данные хорошо защищены. Не уверен, что так же будет в Украине, где до сих пор можно за 200-300 долларов купить базы данных из формально закрытых реестров", — говорит он.

По словам Ростислава Кравца, "тотальная слежка" действительно может помочь в раскрытии преступлений и в розыске преступников, но отсутствие гарантий защиты данных фактически перечеркивает это достоинство.

"Если смогли взломать "Киевстар", то где гарантия, что такого не случится с единой системой видеонаблюдения и что информацию не смогут использовать против граждан?" - говорит он.

Почему вопрос с камерами подняли именно сейчас?

Авторы проекта считают, что это позволит, например, более эффективно разыскивать пропавших без вести, обеспечить более эффективную охрану объектов критической инфраструктуры и т.д.

Но, как предполагает Бондарчук, наличие широкого мониторинга может помочь и с мобилизацией.

"Большое количество камер может сильно усложнить жизнь гражданам, скрывающимся от ТЦК. За уклонистами больше не нужно будет долго бегать. Можно просто запустить фото в систему, и она начнет искать, где человек находится в данный момент. Зайдет он, предположим, в магазин или аптеку, а на выходе уже будут поджидать представители ТЦК", — допустил Бондарчук.

Понятно, что законопроект пока сырой и финальная версия может существенно измениться. Но, чтобы потом не было вопросов, нужно привлекать к работе над документом экспертов из самых разных отраслей, начиная от IT и заканчивая юристами, подытожил Бондарчук.