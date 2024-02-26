В США начали расследование против высокопоставленного сотрудника Сената Кайла Паркера из-за поставки им снайперского снаряжения ВСУ на 30 тысяч долларов и частых поездок на украинский фронт.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Кайл Паркер является старшим советником комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссии, который активно поддерживает Украину.

Также он нанял украинского чиновника для работы в правительственной стипендии США, несмотря на возражения представителей Конгресса по вопросам этики и безопасности. И путешествовал по линии фронта Украины в камуфляже и с украинскими военными знаками.

Следствие считает, что передача оружия может сделать его незарегистрированным иностранным агентом, поскольку он "вольно или невольно стал мишенью и объектом использования со стороны иностранной разведки". Дело может быть передано ФБР.

Представитель Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого, а стал объектом "кампании возмездия" за обвинения в неправомерных действиях против авторов доклада.

Председатель Хельсинкской комиссии рекомендовал уволить Паркера в целях защиты национальной безопасности, сославшись на "серьезные предполагаемые неправомерные действия с участием украинских и других иностранных лиц".

Напомним, в декабре 2022 года Паркер в компании Притулы принес флаг так называемой "ДНР" в Конгресс США и отполировал им туфли.

Ранее сообщалось, что Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по поводу помощи США Украине.