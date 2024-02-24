Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по поводу помощи США Украине. Следователи изучают "мошенничество при закупках, подмену продукта, кражу, мошенничество или коррупцию, а также перенаправление". Пока ни по одному делу нет конкретных обвинений.

Об этом сообщил генеральный инспектор министерства Роберт Сторч, передает Bloomberg.

Одна из проверок касается 155-мм артиллерийских снарядов - а именно того, сбалансировали ли США потребность Украины со своими собственными резервами и задачами (то есть речь о том, не обделена ли была американская армия при поставках для ВСУ).

К тому же еще один пример нарушений - неполные декларации на грузы, отправляемые в Украину через Польшу. "В результате персонал министерства обороны не имел необходимой прозрачности и отчетности обо всех типах оборудования в процессе передачи", - заявили аудиторы.

Сторч анонсировал новые расследования, "учитывая количество и скорость" помощи, предоставляемой Украине.

По данным Bloomberg, за отправкой помощи в Украину следят более 200 человек, из них 28 в самой Украине, и это последнее число планируется увеличить.

Ранее Financial Times сообщал, что ЕС начал проверку поставок оружия европейскими странами Украине. Аудит будет опираться на материалы, представленные самими странами. Некоторые уже начали оказывать сопротивление, не желая предоставлять полные данные.

Также Пентагон выпустил доклад, в котором заявляется, что военная помощь Украине плохо отслеживалась и контролировалась.