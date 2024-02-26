Владимир Путин расформировал Западный военный округ РФ. Вместо них президент РФ воссоздал существование в советские времена Московский и Ленинградский военные округа.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

А в Южный военный округ включены захваченные украинские территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что воссоздание Московского и Ленинградского округов еще год назад анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Создание Ленинградского военного округа подается в РФ как ответ на вступление в НАТО Финляндии.

Ранее в середине февраля постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что отмена аннексии украинских территорий невозможна, так как захваченные четыре региона "уже стали частью Российской Федерации".