Верховная Рада "приняла за основу и в целом" президентский законопроект о демобилизации срочников.

За - 317 голосов.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Также в документ включили норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.

Речь о тех военных, которые проходили срочную службу на момент вторжения РФ 24 февраля 2022 и которых оставили после этого служить бессрочно, что вызвало протесты как самих солдат, так и их родственников.

Напомним, что законопроект Зеленского не устанавливал сроки демобилизации. В нем определено только, что она будет происходить "по указу президента". Когда такой указ должен появится - не уточняется.

Ранее Гончаренко сообщил, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект об ужесточении мобилизации 6 марта.

Как мы сообщали, в законопроект об ужесточении мобилизации внесли более 1300 поправок, что затягивает время его принятия.

"Свыше тысячи правок - это определенное время. Секретариат просто не в состоянии будет свести эту обширную таблицу даже за один день. Возможно, попробуют, тогда рассмотрение может начаться 23 или 24 февраля, но скорее всего это будет начиная с 26 февраля", - предварительно сообщила депутат из "Евросолидарности" Ирина Фриз.