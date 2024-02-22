Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Кроме прочего документ запрещает публиковать военным определенную информацию в интернете.

О принятии проекта за основу свидетельствует карточка документа на сайте парламента.

Законопроект №10313 содержит норму, согласно которой военнослужащие не имеют права распространять в СМИ и интернете данные, позволяющие определить (в том числе путем обработки, анализа и обобщения с помощью специального программного обеспечения) расположение военных объектов, характер поставленных задач, силы и средства, привлеченные к их выполнению.

Кроме того, законопроект регулирует нормы предоставления военнослужащим одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного довольствия в полном размере и вопросы о начислении пенсий для военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада может рассмотреть резонансный законопроект об ужесточении мобилизации 6 марта.

Мы также писали, что "Слуги народа" отдельным проектом закона предлагают ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине.