Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне поддержал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о демобилизации срочников.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

В то же время депутаты предложили добавить в него норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.

Напомним, что президентский законопроект не указывает сроки демобилизации. Говорится только, что она будет происходить по указу президента. Когда такой указ должен появиться, не уточняется.

Ранее Одесский горсовет призвал Верховную Раду отменить норму о демобилизации через 36 месяцев по решению Ставки в законопроекте об ужесточении мобилизации. За такое обращение к парламенту проголосовали 43 местных депутата.

Мы анализировали в отдельном материале, демобилизуют ли украинских военных до конца войны.

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