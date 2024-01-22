Появился текст указа Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", который он упомянул во время поздравления с Днем соборности Украины сегодня.

Текст обнародован на сайте президента. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Такими территориями в указе называются "Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ".

Заявлено, что РФ "веками угнетает и уничтожает" национальную идентичность украинцев, проживающих, в том числе, на этой территории, а потому необходимо обеспечить их "права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".

Как это сделать, поручено придумать Кабмину. С упором на "развенчании российских мифов об Украине" и "развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами".

Приводим текст документа полностью.

"Учитывая, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации,

подчеркивая необходимость соблюдения Российской Федерацией международных обязательств по обеспечению украинцам, проживающим на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами, прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средств массовой информации, права на мирное собрание,

руководствуясь положениями Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковых меньшинств,

в соответствии со статьей 12 пункта 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Кабинету Министров Украины разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации), предусмотрев, в частности:

проработку вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях относительно украинцев, восстановлении и сохранении исторической памяти, в том числе по образованию центра по указанным вопросам;

активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине;

развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами;

обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды;

освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации.

2. Министерству иностранных дел Украины обеспечить учет положений настоящего Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.

Напомним, что 22 января Владимир Зеленский сказал, что подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ.

Также сегодня президент сказал, что внесет в Верховную Раду законопроект, разрешающий множественное гражданство.