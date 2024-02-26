Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Таким образом, снята последняя преграда для вступления страны в Альянс.

Накануне голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к депутатам с призывом ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

"Вхождение Швеции в состав НАТО укрепит безопасность Венгрии, поэтому я призываю вас одобрить эту заявку", - заявил Орбан на открытии весенней сессии парламента.

Изначально венгерский парламент планировал проголосовать по членству Швеции в альянсе 5 февраля в ходе внеочередного заседания. Однако депутаты партии "Фидес" бойкотировали голосование, не явившись на заседание. По данным западных СМИ, "Фидес" выступила за проведение такого голосования лишь вернувшись к работе после зимних каникул и после визита шведского премьера Ульфа Кристерссона в Будапешт.

Визит состоялся на прошлой неделе, и, по словам Орбана, "способствовал установлению справедливых взаимоотношений" между странами.

Венгрия оставалась единственным членом НАТО, который не одобрил прием Швеции в Альянс. В Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это. Анкара уже завершила процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ ратифицировал парламент, а затем подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вопрос с ратификацией заявки Швеции в целом решался более полутора лет с момента решения НАТО о вступлении страны - с июня 2022 года. Если Швеции пришлось ждать столь долго, то можно представить, сколько будет рассматриваться вопрос о ратификации вступления в НАТО Украины, если он когда-нибудь встанет, комментирует новость телеграм-канал "Политка Страны".