Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне летом 2024 года.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он сообщил, что для продвижения этого вопроса была создана Международная рабочая группа во главе с бывшим генсеком НАТО Расмуссеном и самим Ермаком.

"Непредоставление Украине приглашения на Вашингтонском саммите может дать толчок новой эскалации – на Ближнем Востоке, в других регионах нашей планеты. Только приглашения и конкретные шаги к полноценному членству Украины дадут реальные шансы миру, Европе вернуться к безопасности", - заявил Ермак.

Ранее представители ряда западных стран заявили, что на предстоящем саммите НАТО Украина не получит приглашение к вступлению.

По данным СМИ, США и Германия - главные противники приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Великобритания.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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