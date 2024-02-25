Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне летом - Ермак
Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне летом 2024 года.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он сообщил, что для продвижения этого вопроса была создана Международная рабочая группа во главе с бывшим генсеком НАТО Расмуссеном и самим Ермаком.
"Непредоставление Украине приглашения на Вашингтонском саммите может дать толчок новой эскалации – на Ближнем Востоке, в других регионах нашей планеты. Только приглашения и конкретные шаги к полноценному членству Украины дадут реальные шансы миру, Европе вернуться к безопасности", - заявил Ермак.
Ранее представители ряда западных стран заявили, что на предстоящем саммите НАТО Украина не получит приглашение к вступлению.
По данным СМИ, США и Германия - главные противники приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Великобритания.
Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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