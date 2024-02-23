Несмотря на тяжёлую военную ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему выступает против какого-то ни было перемирия с Москвой по нынешней линии фронта.

Свою позицию Зеленский озвучил во время интервью изданию Fox News.

"Мы не хотим повторять Минские соглашения, но относительно другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (президенту РФ Владимиру Путину - Ред.)", - сказал Зеленский.

При этом президент допустил переговоры с РФ в будущем, "когда мы подготовимся".

"Относительно стола переговоров - когда мы подготовимся, когда будет документ, основанный на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда мы будем иметь поддержку мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России", - пояснил Зеленский.

Напомним, что формула мира Украины подразумевает полный вывод российских войск за границы 1991 года и выплату Киеву репараций. В Кремле же дают понять, что готовы к остановке войны по текущей линии фронта.

Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому каналу заявил, что Украина будет готовить новое контрнаступление.

Президет также говорил, что мир не готов к поражению Путина в Украине.