Украина будет готовить новое контрнаступление.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - заявил президент.

Он отметил, что против РФ даже оборона - это большая задача и вызов, поскольку силы не равны.

Напомним, что начальник штаба "Азова" предупредил, что украинской армии может не хватить войск в случае наступления России.

Также ранее мэр Игорь Терехов прокомментировал слухи о возможном наступлении армии РФ на Харьков.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Харьковско-Луганском направлении армия РФ проводит "многостороннюю наступательную операцию", пишет Институт изучения войны. По его оценке, целью наступления является захват восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

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