На Мюнхенской конференции по безопасности народный депутат Алексей Гончаренко задал госсекретарю США Энтони Блинкену вопрос - стоит ли Украине рассчитывать на вступление в НАТО, либо, если вступления не будет, начинать работу над созданием собственного ядерного оружия.

"Против нас воюет ядерное государство, поэтому мы либо становимся членами НАТО, союзниками с ядерными государствами, либо мы должны работать над восстановлением нашего ядерного потенциала", - обрисовал дилемму Гончаренко.

Блинкен ответил: "урок, который мы все можем извлечь это то, что агрессия против Украины была абсолютным стратегическим провалом для Владимира Путина и для России".

"Фактически на мой вопрос не последовало прямого ответа", - констатировал Гончаренко.

Ранее в Нидерландах исключили возможность принятия Украины в НАТО до завершения войны. Премьер Марк Рютте заявил, что на грядущем саммите Альянса в Вашингтоне нужно определить этапы для "дальнейшего постепенного сближения Украины с Североатлантическим Альянсом".

Также в США заявили, что приглашать Украину в НАТО на ближайшем саммите Альянса не планируется.