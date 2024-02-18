Новая цель атак России на энергетику – ущерб экономике Украины.

Об этом заявил вице-премьер Александр Кубраков на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Недавние нападения на наш энергетический сектор доказали, что россияне пытаются преследовать другие цели прямо сейчас. Если в прошлом году они пытались заморозить миллионы украинцев зимой, то в этот раз они пытаются разрушить нашу экономику. Они пытаются отключить от энергосистемы наши ключевые промышленные регионы", - сказал он.

По словам Кубракова, Украина пока не способна защищать все энергогенерирующие мощности и сети, но в этом году они защищены лучше, чем в прошлом.

Напомним, 4 февраля россияне провели одну из наиболее масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога за 2024 год.

За неделю город трижды атаковали "Шахеды", и последняя атака стала одной из самых массированных.

Мы также сообщали, что РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК, что более 10 раз подвергалась обстрелам.

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