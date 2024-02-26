В соцсетях распространяется аудиозапись, якобы сделанная Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) при прослушивании бывшего народного депутата Сергея Пашинского. В ролике приводится часть его разговора с еще одним экс-нардепом Сергеем Высоцким.

Судя по цитатам, запись сделана уже после начала полномасштабной войны.

"Какой в х@й, "Азов", бл@дь? Вот когда это чмо Билецкий кровью мне подпишет контракт, что жить мы будем долго и счастливо, тогда мы будем что-то думать. Сейчас на х@й пусть идут вместе со своим Фоменко, бл@дь, третьей штурмовой бригадой, бл@дь!" – говорит Пашинский.

Также приводится часть разговора, как утверждается, с активистом Мирославом Гаем.

"Я давно в этом бизнесе. Это всегда будут решать не британцы, не американцы и не Путин. Ё@аный украинский народ. Они мне вот эти базары ихние, бл@дь, понимаешь. Так вот, к чему я это всё веду. Я, наверное, после Нового года встречусь с ним, с Залужным. Я ему, сука, я его вы@бу. Ну, я ему мозги прочищу, бл@дь", – заявляет Пашинский.

Сегодня мы сообщали, что ВАКС отправил Пашинского в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 272 миллиона гривен по делу о хищении нефтепродуктов, что принесло Украине убытков почти на 1 миллиард гривен.

На днях мы рассказывали, как бывшая нардеп Татьяна Черновол отказалась прийти в НАБУ на допрос по делу Пашинского, заявив, что она находится "на передовой". При этом в момент отказа Черновол была в киевском офисе Пашинского.