Сегодня в 13:00 в Высшем антикоррупционном суде продолжилось заседание по избранию меры пресечения Сергею Пашинскому, которого подозревают в незаконном присвоении нефтепродуктов Сергея Курченко и нанесении государству на почти миллиард гриве убытков. ВАКС опять не смог определиться с вердиктом.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Прокуроры требовали взять Пашинского под стражу с альтернативой внесения залога в размере почти 300 миллионов гривен.

Перед началом заседания бывший нардеп заявил, что не боится ареста.

"Тут нет дела, есть только желание арестовать меня, а какие у них мотивы, мы установим в суде. Я не боюсь ареста, но я переживаю, что этот арест точно навредит нашему государству", - заявил Пашинский.

В ходе судебного заседания его адвокат зачитал материалы дела, из которых стало известно, что сотрудники офиса Пашинского называют его "Чебурашка" из-за "характерной внешности".

В итоге суд вновь не избрал меру пресечения. Заседание перенесли на 26 февраля на 08:00.

Напомним, 21 февраля ВАКС не смог избрать меру пресечения Пашинскому и отложил заседание до пятницы.

Мы подробно разбирали, почему сейчас дают ход делам Пашинского и других людей, связанных с поставками для ВСУ.