В заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения Сергею Пашинскому объявили перерыв до 23 февраля.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В начале разбирательства, которое началось после полудня, судья заявила, что заседание проводят в открытом режиме, но при этом в зал суда пустили только участников судебного процесса. Для журналистов, которые пришли на суд, организовали трансляцию в другом зале.

Прокуроры требовали заключения Пашинского под стражу с альтернативой внесения залога в размере почти 300 миллионов гривен - а именно 299 999 100.

После окончания сегодняшнего заседания суда Пашинский заявил журналистам, что данные представителей НАБУ и САП о подготовке им заказных статей в западных СМИ - "это полная чушь".

На вопрос, была ли Татьяна Черновол в его кабинете в тот момент, когда она заявила НАБУ, что находится на фронте, Пашинский прямо не ответил, сказав, что все комментарии даст в ходе судебного заседания.

Напомним, сегодня стало известно, что Черновол отказалась прийти в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу Пашинского, заявив, что она сейчас "на передовой". При этом в момент отказа Черновол находилась в киевском офисе Пашинского.

Мы анализировали, почему сейчас дают ход делу Пашинского и других людей, связанных с поставками для ВСУ.