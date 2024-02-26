Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото волков в зоне отчуждения ЧАЭС, сделанное фотоловушкой.

Снимок появился в Фейсбуке организации.



Зимой волки чаще попадают в объектив фотоловушек, поскольку в это время хищники более заметны из-за отсутствия в лесу трав и листьев. Каждый день они преодолевают много километров в поисках пищи, которая тоже не стоит на месте.

Кроме того, серые хищники, которые и без того считаются социальными животными, зимой склонны больше сплачиваться и объединяться в более многочисленные стаи: охотиться так легче, особенно когда добычу приходится загонять по снегу.

На днях Чернобыльский биосферный заповедник сообщил, что сотрудники Куповатского природоохранного научно-исследовательского отделения изготовили и разместили в зоне отчуждения скворечники для сизоворонки. Сизоворонка полезны, так как питаются преимущественно вредными насекомыми.

Также заповедник публиковал фото лисы в зоне отчуждения ЧАЭС, чья рыжая шуба на фоне белого снега выглядит особенно яркой.