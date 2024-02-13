Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что сотрудники Куповатского природоохранного научно-исследовательского отделения изготовили и разместили в зоне отчуждения скворечники для сизоворонки.

Об этом сообщается в Фейсбуке организации.



Сизоворонка, или ракша – птица отряда ракшеобразных размером с дрозда. В Украине это гнездовая перелетная птица. Масса ее тела составляет 140-190 г, длина – 30-32 см, размах крыльев – 66-73 см.

У взрослой птицы в расцветке преобладает яркий зеленовато-синий цвет, передний край крыльев фиолетово-синий. Молодая птица более блеклая, с бурым оттенком в синем цвете. Клюв прямой, сильный, темно-бурый, лапы крепкие.

Сизоворонка полезны, так как питаются преимущественно вредными насекомыми.

На места гнездования в Украине птицы прилетают в конце апреля – начале мая.

На севере живут в лесах, садах, на юге – в глинистых балках, на крутых берегах рек. В лесной полосе гнезда устраивают в дуплах; в степной заселяют норы на склонах обрывов. Гнездятся они отдельными парами или колониями до пяти пар. Яйца появляются в мае – июне, обычно в гнезде 3-6 яиц. Их насиживают самка и самец в течение 18-19 дней. Птенцы вылетают из гнезда в возрасте 26-28 дней, в июле. Осенний отлет происходит в августе – сентябре.

Общая численность этих пернатых в Украине ориентировочно составляет 4-5 тысяч пар и сохраняет общую тенденцию к понижению.

В 2010 году в зоне отчуждения гнездились до 10 пар. Сейчас птица стала очень редкой или исчезла в большинстве районов Полесья. Чтобы увеличить ее популяцию, работники заповедника и развесили скворечники.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото рыжей лисы в зоне отчуждения.

Также заповедник показал фото самой миниатюрной совы Украины.