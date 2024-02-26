Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото нутрии в зоне отчуждения ЧАЭС.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Внешне нутрия похожа на большую крысу, еще ее называют болотным бобром. Зверь ведёт полуводный образ жизни.

Для Европы этот грызун - чужеродный вид, ведь родом он из Южной Америки, где обитает от Боливии и до Огненной Земли. Кроме Европы, нутрия была акклиматизирована во многих странах Северной Америки, а вот в Африке не прижилась.

В Украине болотный бобр встречается преимущественно в местах искусственного содержания и разведения.

Нутрия, попавшая в объектив фотокамеры, вероятнее всего сбежала из какого-нибудь хозяйства, и теперь наслаждается свободной жизнью.

Эти животные быстро приспосабливаются к дикой природе, не боясь снега и морозов, ведь на своей прародине нутрии, говорят, выдерживают до минус 35 градусов Цельсия.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото стада благородных оленей в зоне отчуждения.

Также заповедник показал фото лошадей Пржевальского.