Бывший глава Черниговской областной военно-врачебной комиссии Игорь Кодовбецкий, у которого правоохранители нашли почти миллион долларов наличными и более 22 тысяч евро, подал иск в суд о пересчете своей пенсии.

Как сообщают украинские СМИ, Кодовбецкий утверждает, что ему незаконно установили максимальный размер пенсии не более 10 прожиточных минимумов для людей, потерявших трудоспособность. Сейчас его пенсия составляет 23 610 гривен.



Кодовбецкий заявил, что главное управление Пенсионного фонда Украины в Черниговской области должно перечислить и выплачивать ему пенсию без ограничения максимальным размером. Он подал иск в суд и будет отстаивать свои права.

Напомним, после обысков суд уже отправил подозреваемого Кодовбецкого под стражу без возможности внесения залога. Председателем областной ВВК он работал еще до войны - до лета 2021 года.

Ранее в НАПК говорили, что регулирование работы военно-врачебных комиссий несовершенно, а предлагаемое увеличение их количества вдвое только увеличит в два раза коррупцию.

Также в НАПК сообщали, что у руководителей военкоматов за полгода нашли необоснованных активов более чем на 255 миллионов гривен.