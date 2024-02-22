У бывшего главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии (ВВК) в ходе обысков на квартире в Киеве нашли почти миллион долларов.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники.

Суд уже отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

При этом председателем областной ВВК он работал еще до войны - до лета 2021 года.

Напомним, в НАПК говорили, что регулирование работы военно-врачебных комиссий несовершенно, а предлагаемое увеличение их количества вдвое только увеличит в два раза коррупцию.

Ранее мы рассказывали, что СБУ разоблачила масштабную схему бегства уклонистов за границу. По данным следствия, к организации схемы причастны руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии. В результате почти 100 обысков по всей Украине были разоблачены должностные лица, которые предлагали потенциальным призывникам выехать из страны на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

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