В Украине ограничили сроки прохождения медкомиссии для военнообязанных четырьмя днями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Решение было принято Советом национальной безопасности и обороны и утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уточняется, что призывники должны проходить медосмотр в отдельной очереди.

Медики, работающие в ВВК при военкоматах, подключены к электронной системе здравоохранения и смогут пересматривать уже существующие записи других врачей и создавать электронные направления.

Для работников ВВК также будут устраивать постоянные учебные мероприятия по порядку прохождения военно-врачебной экспертизы.

Лабораторные и инструментальные исследования должны завершаться в течение трех рабочих дней, сообщает ведомство.

Напомним, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада уже работает над реформой военно-врачебных комиссий. Её планируют завершить к новому году.

Также мы писали, что военные медкомиссии смогут брать информацию о военнообязанных из электронной системы охраны здоровья.