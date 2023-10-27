Всего 4 дня. В Украине сократили сроки прохождения медкомиссии для военнообязанных
В Украине ограничили сроки прохождения медкомиссии для военнообязанных четырьмя днями.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.
Решение было принято Советом национальной безопасности и обороны и утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским.
Уточняется, что призывники должны проходить медосмотр в отдельной очереди.
Медики, работающие в ВВК при военкоматах, подключены к электронной системе здравоохранения и смогут пересматривать уже существующие записи других врачей и создавать электронные направления.
Для работников ВВК также будут устраивать постоянные учебные мероприятия по порядку прохождения военно-врачебной экспертизы.
Лабораторные и инструментальные исследования должны завершаться в течение трех рабочих дней, сообщает ведомство.
Напомним, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада уже работает над реформой военно-врачебных комиссий. Её планируют завершить к новому году.
Также мы писали, что военные медкомиссии смогут брать информацию о военнообязанных из электронной системы охраны здоровья.