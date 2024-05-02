Президент США Джо Байден на мероприятии в рамках выборной кампании выступал охрипшим и сообщил, что немного простужен.

Об этом заявляет пресс-пул Белого дома.

"Немного простужен", - приводятся в сообщении слова Байдена с полузакрытого мероприятия в Вашингтоне.

Также сообщается, что президент США говорил несколько охрипшим голосом. Выступление продлилось порядка 10 минут.

Напомним, в прошлом году западные СМИ писали о том, что президент США Джо Байден прошел тщательное медицинское обследование. Отмечалось, что медицинское обследование стало для президента США вторым с момента вступления в должность.

Также Белый дом публиковал медицинский отчёт о состоянии здоровья главы государства. В нём говорилось, что Байден перенёс несколько операций на носовых проходах и пазухах, большую часть своей жизни имея дело с заложенностью дыхательных путей. Кроме того в пресс-службе сообщали, что у президента США время от времени случаются приступы кашля, что у него была астма.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.