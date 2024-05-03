США не смогут прямо сейчас отказаться от российского урана.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"В последние несколько лет существует очень реальная… вероятность того, что Россия может резко прекратить поставки обогащенного урана в США", – заявила в интервью агентству глава управления по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф.

При этом она добавила, что США к этому пока не готовы, так как нужно еще четыре года, чтобы они были в состоянии обойтись без российских поставок.

В апреле Джо Байден похвастался тем, что США впервые самостоятельно произвели партию обогащенного урана массой 90 кг. По утверждению президента США, до конца 2024 года Соединенные Штаты рассчитывают получить таким образом около тонны урана.

Вслед за этим источники рассказали, что импорт обогащенного урана из России в США может быть полностью запрещен, такие возможности рассматриваются в Белом доме. На днях Конгресс принял закон о запрете на импорт урана из России.

При этом в 2023 году Вашингтон закупил у России рекордное количество урана и других радиоактивных элементов на 1,2 млрд долларов.

В начале апреля немецкая таможня задержала судно "Атлантик Навигатор 2" с российскими древесиной и обогащенным ураном на борту. Груз предназначен для США.