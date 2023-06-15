США не могут отказаться от российского обогащенного урана и закупают ядерное топливо у "Росатома" на примерно миллиард долларов в год.

Об этом сообщает The New York Times.

Это один из наиболее значительных оставшихся денежных потоков из США в Россию.

Примерно треть обогащенного урана, используемого в США, импортируется из России - самого дешевого производителя в мире.

Сами США полностью прекратили обогащение урана, хотя когда-то доминировали на этом рынке.

"Зависимость США от ядерной энергетики будет расти, поскольку страна стремится уменьшить зависимость от ископаемого топлива. Но ни одна американская компания не обогащает уран. США когда-то доминировали на рынке, пока вихрь исторических факторов, в том числе сделка по покупке обогащенного урана между Россией и США, направленная на продвижение российской мирной ядерной программы после распада Советского Союза, не позволила России захватить половину мирового рынка", - пишет издание.

NYT полагает, что для создания новых цепочек поставок обогащенного урана потребуются годы и значительные средства.

Ранее WP выяснил, что "Росатом" может ввозить в РФ сырье и электронику для российской армии, "пользуясь тем, что из-за важности для западного рынка он до сих пор не попал под санкции".

Украина регулярно требует включить компанию в санкционный список, однако этого пока не произошло.

Также мы писали, что в апреле пять стран G7 - Канада, Франция, Япония, Британия и США - создали альянс для вытеснения России с мирового рынка ядерного топлива.