В патрульной полиции Одессы произошел скандал. На Пасху одна из сотрудниц правоохранительной структуры в своих соцсетях выложила видео, в котором заявила, что "не понимает", зачем нужно охранять церкви.

"Нах@й мне эту церковь охранять? Ну прилетит туда - ничего страшного, это же всего лишь минус 30 людей, а не минус 100", - рассуждала полицейская.

В полиции Одесской области уже заявили, что отстранили молодую женщину и инициировали служебное расследование ее поведения.

Напомним, ранее народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала украинцев за то, что они выставляют во время войны в соцсети фото с пасхальными куличами и с "домашним уютом". Она считает, что это неприятно видеть украинским военным.

Между тем сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.

"Мы верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом", - заявил Зеленский в своем обращении.

Мы рассказывали о том, что во многих регионах Украины на время пасхальных праздников и поминальных дней будут введены дополнительные ограничения. В частности, в Херсонской области запрещено посещение кладбищ, кроме похоронных процессий.