Потери России на фронте с октября 2023 года неуклонно снижаются и в марте 2024-го оказались самыми низкими за весь период войны. А самыми высокими за всю войну они были во время боев за Бахмут, которые вела ЧВК "Вагнер".

Такие выводы можно сделать из данных службы новостей BBC и российского оппозиционного издания "Медиазона", которые исследовали потери России по данным открытых источников.

В графике, который публикуют издания, отражены не все потери, а только те, которые эксперты смогли подтвердить по открытым данным (то есть, очевидно, это не полные данные о потерях). Но тенденция от месяца к месяцу все равно прослеживается.

С декабря 2022 года по март 2023 года - когда бои за Бахмут резко усилились - наблюдается огромный скачок гибели заключенных, которых массово вербовала ЧВК "Вагнер". За эти месяцы потери РФ рекордные за всю войну, и в основном за счет бывших уголовников (на графике обозначены розовым цветом).

Также в указанные месяцы происходит интенсивный рост потерь в самой ЧВК (синий цвет). Как мы писали, "Вагнер" под руководством Пригожина и Уткина понес потери, уровень которых превышал потери Красной Армии во Второй мировой войне.

С октября 2023 года потери армии РФ, по данным BBC и "Медиазоны", начинают снижаться. Крупнейшую долю в них занимают добровольцы (зеленый цвет), которые как раз в то время стали основным кадровым ресурсом российской армии.

Потери РФ продолжили снижаться даже в феврале, когда россияне захватили один из сильнейших укрепрайонов украинской армии - Авдеевку. То есть россияне смогли продвигаться вперед за счет факторов, не связанных с "мясными штурмами" (среди них часто называют массированное применение авиабомб, а также проблемы ВСУ с боеприпасами и личным составом после неудачи контрнаступления).

При этом общие потери российской армии, по данным исследователей из ВВС и "Медиазоны", составляют, с учетом погибших из подразделений "ДНР/ЛНР" 127 000 человек. Это значительно меньше, чем называют официально украинские власти.

Напомним, недавно в Госдепе США сообщали, что Россия практически восстановила армию после потерь 2022 года.

Ранее мы писали, что журналисты установили имена почти 42 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине.